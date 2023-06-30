«Нью-Орлеан» отказался от продления контракта с Хербертом Джонсом

«Нью-Орлеан Пеликанс» не стали использовать опцион, согласно которому могли заключить новое соглашение с лёгким форвардом Хербетом Джонсом, сообщает ESPN. Однако команда рассчитывает подписать с ним контракт на длительный срок.
Джонс становится ограниченно свободным агентом, но «Нью-Орлеан» всё ещё может вернуть его в свои ряды. 24-летний игрок был выбран «Пеликанс» во втором раунде драфта в 2021 году. За первые два сезона он начинал в стартовом составе 135 из 144 возможных игр за «Нью-Орлеан» и набирал 9,7 очка в среднем за матч. Максимальный контракт, который «Пеликанс» могут предложить Джонсу, — это четырёхлетняя сделка на сумму $ 53,3 млн.
По данным источников ESPN, «Пеликанс» также отказались от опции продления соглашения с испанским центровым Вилли Эрнангомесом на $ 2,6 млн и не стали увеличивать квалификационное предложение в $ 7,7 млн центровому Джексону Хэйсу. Не исключено, что клуб затем может попробовать вернуть Хэйса.
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