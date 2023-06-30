Источник: Милош Теодосич близок к переходу в «Црвену Звезду»

Спортивный журналист Христос Харпидис в своих социальных сетях сообщил, что сербский разыгрывающий Милош Теодосич близок к переходу в «Црвену Звезду». Предполагается, что серб подпишет контракт по схеме «1+1».

Предыдущие три сезона Теодосич провёл в итальянском чемпионате, выступая за «Виртус» Болонья. В минувшем сезоне в рамках национального чемпионата Милош набирал в среднем 9 очков и 4,9 результативной передачи.

Большего всего лет в своей карьере серб провёл в московском ЦСКА, где смог помочь команде выиграть Евролигу в сезоне-2015/2016. Также баскетболист является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

На международном уровне Милош в составе сборной Сербии завоевал серебро на Олимпиаде-2016 в Лондоне, а также занимал вторые места на чемпионате мира и Европы.