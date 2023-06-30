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Гэйб Винсент отклонил предложение «Майами» о трёхлетнем контракте

Гэйб Винсент отклонил предложение «Майами» о трёхлетнем контракте
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Обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон сообщил, что разыгрывающий Гэйб Винсент отклонил предложение «Майами Хит» о новом контракте.

«Согласно источнику, «Майами Хит» сделал Винсенту предложение, аналогичное структуре трёхлетнего контракта Калеба Мартина, но за немного большую сумму (более $ 7 млн в год). Но переговоры не сдвинулись с мёртвой точки. Возвращение Винсента выглядит маловероятным, если только «Майами» не повысит своё предложение», — написал Джексон в своём «твиттере».

Ранее The Athletic внёс Винсента в собственный рейтинг лучших свободных агентов на позиции разыгрывающего, поставив его на девятое место.

Напомним, «Майами Хит» уступил в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс».

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