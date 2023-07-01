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Футболистка Тринити Родман высказалась о своём легендарном отце Деннисе Родмане

Футболистка Тринити Родман высказалась о своём легендарном отце Деннисе Родмане
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Форвард женской сборной США по футболу и клуба «Вашингтон Спирит» Тринити Родман рассказала об отношениях с отцом, легендой Национальной баскетбольной ассоциации Деннисом Родманом. Родители Тринити развелись, когда она была ещё маленьким ребёнком.

«Честно говоря, не могу сказать о нём ничего плохого. Он так много пережил за свою тяжёлую карьеру, ему было не просто. Странно, когда дочь так говорит об отце. Вы думаете, что это должно быть наоборот.

Но я думаю, что понимаю, через что он проходил. И сейчас между нами нет отношений на самом деле. Но в то же время я думаю, что мы оба нормально относимся к этому и чувствуем, что всё в порядке», — приводит слова Тринити Родман The Wall Street Journal.

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