Инсайдер Эдриан Войнаровски раскрыл детали перехода защитника Макса Страса в «Кливленд»

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о деталях перехода атакующего защитника Макса Страса в «Кливленд Кавальерс».

«Свободный агент Макс Струс договорился о четырёхлетнем контракте на $ 63 млн с «Кливленд Кавальерс», об этом сообщил ESPN агент Марк Бартельштейн. В результате сделки с участием трёх команд «Майами Хит» получают пик второго раунда, а «Сан-Антонио Спёрс» приобретают Джеди Османа, Ламара Стивенса и пик второго раунда», — написал Войнаровски в своём «твиттере».

27-летний Макс Страс провёл 25 матчей в плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит», в которых набирал в среднем 10 очков, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.