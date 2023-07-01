Эдриан Войнаровски: центровой Джексон Хэйс подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что центровой Джексон Хэйс, вышедший на рынок свободных агентов после истечения срока контракта с «Нью-Орлеан Пеликанс», подписал двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Центровой Джексон Хэйс, находившийся в статусе свободного агента, подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». У Хэйса будет опция игрока на второй год контракта. «Лейкерс» подписали бывшего игрока «Пеликанс», чтобы укрепить свою переднюю линию. Об этом сообщают источники ESPN», — написал Войнаровски в своём «твиттере».
23-летний Хэйс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Его средняя статистика — 5 очков и 2,8 подбора за 13 минут на площадке.
Рынок свободных агентов НБА. LIVE:
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