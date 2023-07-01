Кузма обратился к болельщикам «Вашингтона» после подписания 102-миллионного контракта

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма обратился к болельщикам после подписания нового четырёхлетнего контракта с командой на $ 102 млн. Ранее он отказался от опции игрока и стал неограниченно свободным агентом.
«Давайте повернём этот корабль! Это может занять время, но я уверен в вас, ребята. Давайте поднимем город!» — написал Кузма на своей странице в социальных сетях.
В минувшем сезоне Кайл Кузма провёл 64 матча, в которых набирал 21,2 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру. Он реализовывал 53,3% двухочковых и 33,3% трёхочковых бросков. «Вашингтон» занял 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
До перехода в столичный клуб Кузма провёл четыре сезона в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был задрафтован калифорнийцами под общим 27-м номером в 2017 году. В составе «Лейкерс» Кузма стал чемпионом НБА в 2020-м.
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