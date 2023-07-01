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«Хорнетс» подпишут максимальное продление контракта с Ламело Боллом – пять лет, $ 260 млн

«Хорнетс» подпишут максимальное продление контракта с Ламело Боллом – пять лет, $ 260 млн
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«Шарлотт Хорнетс» завершает подписание максимального продления контракта с 21-летним Ламело Боллом (198 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что по новому соглашению звёздный разыгрывающий может заработать до $ 260 млн за пять лет. Действующий контракт Болла рассчитан до конца сезона-2023/2024. По условиям этого соглашения он должен получить ещё $ 10,9 млн.

В прошедшем сезоне Ламело Болл из-за травмы провёл всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, делая по 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенёс операцию по лечению сломанной кости в правом голеностопном суставе. Сообщалось, что он рассчитывает полностью восстановиться к тренировочному лагерю команды в сентябре.

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