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Расселл Уэстбрук подписал двухлетний контракт с «Клипперс»

Расселл Уэстбрук подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял решение остаться в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Адриан Войнаровский в своём «твиттере».

По данным источника, Уэстбрук подписал двухлетний контракт на $ 8 млн.

Уэстбрук в середине сезона был обменян в «Юту Джаз», которая выкупила его контракт, что позволило Расселлу присоединиться к «Клипперс» на минимальном контракте.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом был виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

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