Кендрик Перкинс: «Лос-Анджелес Лейкерс» побеждает всех в это межсезонье

Чемпион НБА 2008 года, а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс комплиментарно высказался о действиях «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке свободных агентов.
«Роб Пелинка проделывает отличную работу. «Лос-Анджелес Лейкерс» побеждает всех в это межсезонье», — заявил Перкинс в эфире шоу NBA Today на телеканале ESPN.
Помимо того что «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в походе команды до финала Западной конференции, Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков.
«Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Реддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.
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