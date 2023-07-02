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Кендрик Перкинс: «Лос-Анджелес Лейкерс» побеждает всех в это межсезонье

Кендрик Перкинс: «Лос-Анджелес Лейкерс» побеждает всех в это межсезонье
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Чемпион НБА 2008 года, а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс комплиментарно высказался о действиях «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке свободных агентов.

«Роб Пелинка проделывает отличную работу. «Лос-Анджелес Лейкерс» побеждает всех в это межсезонье», — заявил Перкинс в эфире шоу NBA Today на телеканале ESPN.

Помимо того что «Лос-Анджелес» сохранил почти всех игроков, которые сыграли важную роль в походе команды до финала Западной конференции, Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков.

«Лейкерс» перезаключили контракты с форвардом Руи Хатимурой, защитником Остином Ривзом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, а также пригласили таких новичков, как разыгрывающий Гэйб Винсент, форварды Кэм Реддиш и Торин Принс, центровой Джексон Хэйс.

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