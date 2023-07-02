«Теперь путь за чемпионским перстнем!» Что известно по Дэмьену Лилларду на данный момент

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 2 июля 2023 года от «Чемпионата».

Всё больше и больше Дэмьена Лилларда, который попросил «Портленд» обменять его. «Майами» — окончательный вариант или есть тёмная лошадка? Да и что известно на данный момент

Прошло около 12 часов с момента, как звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленд Трэйл Блэйзерс» обмен в другой клуб. Напомним, основными претендентами на баскетболиста называются «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Также упоминались «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и частично «Сан-Антонио Спёрс».

Обозреватель The Athletic Сэм Эмик в своём материале написал, что Дэмьен Лиллард нацелен исключительно на клуб из Флориды. И вот что он поведал нам. «Он хочет конкурировать вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо, расти в этой знаменитой культуре «Майами Хит» под руководством Пэта Райли (президент «Майами». — Прим. «Чемпионата») и Эрика Споэльстры, став своего рода последней частью их чемпионского пазла», — сказано в статье.

Тем временем инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс предположил, что в потенциальной сделке с участием Лилларда может быть задействован центровой Юсуф Нуркич, а сам «Майами Хит», в свою очередь, хочет осуществить сделку как можно скорее. Звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер сообщил руководству своего клуба, что Дэмьен Лиллард должен стать целью номер один в это межсезонье. Джейк Фишер из Yahoo Sports отметил, что «Хит» в поисках третьей команды, куда отправят атакующего защитника Тайлера Хирроу.

Дэмьен Лиллард перед матчем с «Чикаго Буллз» Фото: Michael Reaves/Getty Images

В самом «Портленде» хотели бы получить за Лилларда как минимум игрока калибра Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Сам генеральный менеджер орегонского клуба Джо Кронин прокомментировал новости следующим образом: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть Дэйма здесь, но сегодня он уведомил нас, что хочет уйти и предпочёл бы играть в другом месте. Что для нас не изменилось, так это то, что мы стремимся к победам и будем делать всё для достижения нашей цели».

В The Athletic отметили, что главной претензией Дэмьена к боссам «Трэйл Блэйзерс» было их нежелание побеждать. «Как бы Дэмьен Лиллард ни пытался успокоить фанатов, постоянно заявляя, что хочет остаться в «Портленде», за кулисами он и его агент регулярно угрожали «Блэйзерс», что он уйдёт, если состав не будет обновлён. Главной претензией Лилларда было то, что он не был убеждён в том, что руководство «Блэйзерс» так же сильно хотело победить или заботилось о победах, как и он сам. В какой-то момент он даже вспомнил о том, что у него были проблемы со сном после того, как «Блэйзерс» проиграли «Денверу» в плей-офф 2021 года», — говорится в материале.

Как отреагировало баскетбольное сообщество на последние новости с участием Дэмьена Лилларда. Кто-то был разочарован, а кто-то поддержал баскетболиста

Известный аналитик шоу FIrst Take на телеканале ESPN Стивен Эй Смит выразил восторг действиями 32-летнего разыгрывающего. «Я очень-очень горжусь им. Я спорил с этим парнем около шести лет, чтобы он покинул наконец «Портленд». Думаю, уже всё готово для того, чтобы он стал игроком «Майами», — сказал Смит.

А как отреагировали на действия Дэмьена в социальных сетях? Некоторые цитаты:

«Наконец-то!»

«Дэмьен Лиллард попросил обмен — теперь с этого дня нет никакой лояльности».

«Мне кажется, Дэмьен Лиллард не оценил новый контракт Джереми Гранта».

«Он отдал этому городу всё, что мог. Теперь путь за чемпионским перстнем!»

«Пэт Райли в пути, он не упустит этого шанса».

«Трудно поверить, что это не было решено раньше».

Новичок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон, выбранный на минувшем драфте НБА под общим третьим номером, скорее всего, воодушевлён представленными возможностями. «Я собираюсь обнять город Портленд. Обнять всех фанатов, взять в объятия всю любовь и всю ненависть», — сказал новичок.

Остальное по мелочи. Это не касается Дэмьена Лилларда

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби рассчитывает на более серьёзную роль в составе канадской команды. Как отмечает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер, Ануноби хочет больше ответственности в нападении и чаще держать мяч в руках.

Атакующий защитник Лонни Уокер, который в сезоне-2022/2023 выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», положительно оценил совместное выступление со звёздным лёгким форвардом Леброном Джеймсом. «Мне лишь 24 года, становиться лучше и лучше — это моя цель. А игра с Леброном — это прекрасная возможность для этого», — добавил Уокер.

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