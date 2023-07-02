Жена Бриттни Грайнер опубликовала эмоциональный текст с итогами года

Черелле Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, опубликовала новый пост в социальных сетях по поводу своего дня рождения.

«Размышляя о прошедшем годе, я бы хотела выразить благодарность всем моим близким! В прошлом году у меня была огромная поддержка, и я ценю вас больше, чем вы думаете! Спасибо, что поддерживали мою малышку и никогда не пропускали мой звонок, когда я нуждалась в вас. И, Боже, ты уже знаешь, как я отношусь к твоим знакам и чудесам — спасибо, что ответил на мои молитвы и вернул мою девочку обратно», — написала Грайнер в социальных сетях.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков после того, как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. Её обменяли на россиянина Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью». Обмен пленными вызвал критику со стороны некоторых республиканцев, которые обвинили администрацию Байдена в том, что она отпустила опасного заключённого в Россию.