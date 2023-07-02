«Финикс» подпишет контракт с Эриком Гордоном

Атакующий защитник Эрик Гордон подпишет контракт с «Финикс Санз», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
О деталях сделки пока не сообщается.
Несколькими днями ранее «Лос-Анджелес Клипперс» отчислил Эрика Гордона, решив не использовать опцию в его контракте на следующий сезон. Активирование опции означало бы, что Гордон получил бы $ 21 млн. После освобождения от контракта баскетболиста «Лос-Анджелес» снизил потенциальную выплату по налогу на роскошь на $ 110 млн. Тем самым игрок стал свободным агентом.
Эрик был обменян в «Клипперс» из «Хьюстон Рокетс» в феврале 2023 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлиз». Гордон успел сыграть за команду из Лос-Анджелеса 22 матча, где в среднем набирал 11 очков, показывая отличную эффективность в бросках с дальней дистанции — 42,3%.
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