Майкл Джордан с большой любовью обнял Джейсона Тейтума при встрече. Фото

Шестикратный чемпион НБА и один из богатейших спортсменов мира, легендарный американец Майкл Джордан был рад встрече со звездой «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом.
Джордан в дружеской форме «потряс» игрока, приобнял его, а затем пошёл здороваться с другими людьми. Оба спортсмена остались довольными от этой встречи.
Фото: Фото: соцсети Тейтума
Ранее сообщалось, что Джейсон Тейтум способствует переходу соотечественника Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» к своей команде. Сообщалось, что что «Бостон» пополнил список команд, заинтересованных в Лилларде, куда, по разным сообщениям, также вошли «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Филадельфия Сиксерс».
Отдельное место в раздевалке «Бостон Селтикс» для сына Джейсона Тейтума. Видеоролик:
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