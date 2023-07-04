Дончич, Уильямсон и Тейтум презентовали собственные модели кроссовок под брендом Jordan

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, а также звезда «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выступили в Париже на презентации своих новых кроссовок под брендом Jordan. Также спортсмены стали членами жюри на этапе уличного баскетбола.

Фото: Relevo

«Я всегда занимался дизайном обуви в Nike iD — странице для персонализации кроссовок бренда. Это был мой перерыв, когда я слушал учителя в школе», — приводит слова Дончича Relevo.

Фото: Nike

«Я был в шоке, когда узнал, что у меня будет своя марка обуви. Когда ты ребенок, ты мечтаешь об этих моментах, поэтому это удивительное и сюрреалистическое чувство — жить своей мечтой в реальном времени. Чрезвычайно благодарен, но это всё ещё не кажется реальным», — сказал Тейтум.

Фото: Nike

«Подписание контракта с Джорданом — это сбывшаяся мечта, а получение третьего комплекта кроссовок — это безумие», — заявил Уильямсон.

Фото: Nike

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов. Видеоролик: