21-летний Чет Холмгрен набрал 6 кг. Фото

21-летний центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен обратил на себя внимание после появления коллажа, составленного из двух фото. В подписи к коллажу говорится, что Холмгрен поправился на 13 футов с момента прихода в НБА: на старте карьеры в лиге его вес составлял 195 фунтов (около 88 кг), сейчас он весит 208 фунтов (примерно 94 кг).

Фото: https://twitter.com/ESPNNBA

Многие болельщики под фото написали, что не заметили разницы. Другие, однако, дали понять, что вес в случае с Холмгреном будет прибавляться медленно, но постепенно игрок наберёт солидную для его роста (около 216 см) массу.

Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

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