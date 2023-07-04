Данк мексиканского происхождения. Новичок «Майами» зажёг, но есть недосягаемый конкурент!

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 4 июля 2023 года от «Чемпионата».

Дрэймонд Грин поговорил с Полом Джорджем в рамках подкаста второго. Затронули ряд тем, включая финал 2016-го, Криса Пола, Виктора Вембаньяму и работу в НБА

Тяжёлый форвард, многолетний лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в подкасте со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем продолжил затрагивать интересные темы.

В частности, Грин упомянул финал НБА 2016 года, рассказал о возможном влиянии разыгрывающего Криса Пола, пришедшего в «Голден Стэйт» в рамках обмена с участием атакующего защитника Джордана Пула и «Вашингтон Уизардс», и нахождении в НБА в целом. И ещё Дрэймонд упомянул новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму.

«Если бы мы выиграли седьмой матч в финале 2016 года, я бы стал MVP финальной серии. Возможно, это самое главное «а что, если» в моей жизни. В то же время это отлично усвоенный урок», — вспомнил Грин финальную серию с «Кливленд Кавальерс» (3-4).

Дрэймонд Грин против Леброна Джеймса в финале НБА 2016 года Фото: Bob Donnan/Pool/Getty Images

«Крис Пол полностью раскроет Джонатана Кумингу, поможет ему в развитии. Пол отлично работает с молодыми ребятами. Деандре Эйтон вообще выглядел бастом до прихода в «Финикс» Криса», — поделился Дрэймонд.

«Я люблю играть в баскетбол, люблю соревноваться… Это работа. Но я бы не променял свою работу на какую-нибудь другую. Я не воспринимаю это как должное», — откровенничает форвард.

«Если ничего не получится, то как защитник Виктор реализуется и будет наводить ужас под кольцом. Есть один парень, который получает больше тебя, Пол (обращение к Полу Джорджу. — Прим. «Чемпионата»), будучи рим-протектором, а это большие деньги. Он тоже из Франции, кстати», — высказался Грин о новичке «Сан-Антонио», упомянув при этом центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

Новичок «Майами» порадовал флоридский коллектив своим выступлением в Летней лиге НБА и отметился изящным данком

Сегодня, 4 июля, стартовала Летняя лига Национальной баскетбольной ассоциации. Два небольших мини-турнира в таких городах, как Сакраменто (штат Калифорния) и Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Новичок «Майами Хит» Хайме Хакес, выбранный на драфте НБА – 2023 под общим 18-м номером, во время матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» отметился эффектным моментом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам 22-летний Хакес завершил встречу с 22 очками (лучший показатель в матче, 8 из 15 с игры), тремя подборами и одной результативной передачей. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+10», а «Майами» одержал победу со счётом 107:90.

Главный конкурент Хайме Хакеса — это, возможно, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Тре Манн. Он отметился сногсшибательным постером. Кажется, здесь нет конкурентов! Вообще их быть не может.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Чемпионат» будет проводить онлайн-трансляцию основного турнира Летней лиги НБА. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.

«Один из самых блестящих и отзывчивых парней». Томас Брайант осыпал Расселла Уэстбрука комплиментами

Центровой Томас Брайант, заключивший двухлетний контракт на $ 5,37 с «Майами Хит» после чемпионства в составе «Денвер Наггетс», высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«Он — один из самых блестящих, отзывчивых парней, с которыми я когда-либо играл. Расс всегда приходит с отличным настроением, и он всегда рядом с тобой», — поделился Брайант.

Расселл Уэстбрук и Томас Брайант вместе провели 46 матчей за «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — в период с 2020 по 2022 год. Уэстбрук остался в «Клипперс», согласившись на значительное понижение в зарплате: в течение следующих двух сезонов разыгрывающий заработает $ 7,86 млн.

Видео можно посмотреть на канале Los Angeles Lakers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остальное. Индивидуальные выступления в рамках Летней лиги НБА и пополнение в тренерском штабе «Лейкерс»

36-летний форвард Демарре Кэрролл, проведший в НБА 11 лет, присоединится к «Лос-Анджелес Лейкерс» в качестве ассистента главного тренера — Эдриан Войнаровски (ESPN).

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер, выбранный на минувшем драфте под общим вторым номером, дебютировал в Летней лиге. В матче с «Сан-Антонио Спёрс» Миллер отметился 18 очками (5 из 11 с игры), пятью подборами и тремя передачами. За первую половину встречи Брэндон набрал пять очков и совершил шесть фолов.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен тоже проявил себя неплохо в игре Летней лиги — первое появление игрока на площадке практически спустя год. За 29 минут, проведённых на площадке в матче с «Ютой Джаз», Холмгрен отметился 15 очками, девятью подборами, четырьмя блок-шотами и двумя передачами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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