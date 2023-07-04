Ирвинг раскрыл, сколько выручили от продажи его фирменной линейки кроссовок по всему миру

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что его фирменная линейка кроссовок Nike является одной из самых успешных на рынке. Колоссальным спросом пользуются также фирменные кроссовки Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта.

«Моя фирменная линейка собрала более чем 2,6 млрд дохода за последние семь лет. Я могу с уверенностью сказать, что я один из тех, кто доминирует на этом рынке. Чтобы не быть высокомерным, просто посмотрите, что говорят те, кто носит мою обувь», — написал Ирвинг у себя в социальных сетях.

Напомним, 1 июля Ирвинг переподписал контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на три года, в течение которых Кайри получит $ 126 млн.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением: