Бывший игрок «Чикаго Буллз» — о Майкле Джордане: мы думали, что этот парень просто дьявол

Экс-игрок НБА Хорас Грант высказался о бывшем товарище по «Чикаго Буллз», легенде лиги Майкле Джордане.

«Мы думали, что этот парень просто дьявол. Я ничего плохого не имею в виду. Он действительно очень усердно тренировался, и если кто-то в его команде не появлялся на тренировках, он становился его врагом. Майкл был крайне целеустремлённым. Вот почему можно утверждать, что он был лучшим игроком», — сказал Грант в подкасте Scoop B Radio.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Также он выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Итоги правления Майкла Джордана в «Шарлотт»: