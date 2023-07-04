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Бывший игрок «Чикаго Буллз» — о Майкле Джордане: мы думали, что этот парень просто дьявол

Бывший игрок «Чикаго Буллз» — о Майкле Джордане: мы думали, что этот парень просто дьявол
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Экс-игрок НБА Хорас Грант высказался о бывшем товарище по «Чикаго Буллз», легенде лиги Майкле Джордане.

«Мы думали, что этот парень просто дьявол. Я ничего плохого не имею в виду. Он действительно очень усердно тренировался, и если кто-то в его команде не появлялся на тренировках, он становился его врагом. Майкл был крайне целеустремлённым. Вот почему можно утверждать, что он был лучшим игроком», — сказал Грант в подкасте Scoop B Radio.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Также он выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Итоги правления Майкла Джордана в «Шарлотт»:

Джордан и Тейтум:
Фото
Майкл Джордан с большой любовью обнял Джейсона Тейтума при встрече
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