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Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид вместе посетили вечеринку в честь Дня независимости

Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид вместе посетили вечеринку в честь Дня независимости
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден выложил в своих социальных сетях фотографии с вечеринки американского бизнесмена Рика Рубина в честь Дня независимости США, прошедшего 4 июля. На фотографиях присутствуют партнёры Джеймса по «Филадельфии» — Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис.

Джеймс Харден, Тобиас Харрис и Джоэл Эмбиид на вечеринке в честь Дня независимости США

Джеймс Харден, Тобиас Харрис и Джоэл Эмбиид на вечеринке в честь Дня независимости США

Фото: Социальные сети Джеймса Хардена

Напомним, 30 июня 2023 года Харден запросил обмен из «Сиксерс», будучи недовольным тем, как команда обошлась с его контрактом. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, команда из штата Пенсильвании всё ещё хочет оставить 33-летнего баскетболиста у себя в составе. В случае обмена главным претендентом на игрока считается «Лос-Анджелес Клипперс»,

На вечеринке также присутствовал защитник «Финикс Санз» Девин Букер и легендарный американский футболист Том Брэди.

Джеймс Харден, Том Брэди и Девин Букер на вечеринке Майка Рубина в честь Дня независимости США

Джеймс Харден, Том Брэди и Девин Букер на вечеринке Майка Рубина в честь Дня независимости США

Фото: Социальные сети Майка Рубина

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