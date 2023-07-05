Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид вместе посетили вечеринку в честь Дня независимости

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден выложил в своих социальных сетях фотографии с вечеринки американского бизнесмена Рика Рубина в честь Дня независимости США, прошедшего 4 июля. На фотографиях присутствуют партнёры Джеймса по «Филадельфии» — Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис.

Джеймс Харден, Тобиас Харрис и Джоэл Эмбиид на вечеринке в честь Дня независимости США Фото: Социальные сети Джеймса Хардена

Напомним, 30 июня 2023 года Харден запросил обмен из «Сиксерс», будучи недовольным тем, как команда обошлась с его контрактом. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, команда из штата Пенсильвании всё ещё хочет оставить 33-летнего баскетболиста у себя в составе. В случае обмена главным претендентом на игрока считается «Лос-Анджелес Клипперс»,

На вечеринке также присутствовал защитник «Финикс Санз» Девин Букер и легендарный американский футболист Том Брэди.