«Самый доминирующий спортсмен». Виктор Вембаньяма заценил гастрономическое мероприятие

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 5 июля 2023 года от «Чемпионата».
- «Он просто стоял и жаловался». Тре Манн прокомментировал эпизод, случившийся во время вчерашнего матча Летней лиги НБА
- Виктор Вембаньяма погружается в американскую культуру. Ему понравился конкурс по поеданию хот-догов
- Фред Ванвлит и Джейлен Грин налаживают связь в «Хьюстон Рокетс». Защитники вместе потренировались
- Остальное по мелочи. Планы Виктора Вембаньямы на Летнюю лигу НБА и участие Луки Дончича в продлении Кайри Ирвинга с «Далласом»
«Он просто стоял и жаловался». Тре Манн прокомментировал эпизод, случившийся во время вчерашнего матча Летней лиги НБА
Разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Тре Манн, для которого сезон-2023/2024 станет третьим в НБА, забавно отреагировал на эффектный момент с его участием во время вчерашнего матча в рамках Летней лиги с «Ютой Джаз».
«Вместо того, чтобы просто попытаться покинуть трёхсекундную зону, он [Мика Поттер] стоял и жаловался. Я и сказал ему: «Да, братан, через тебя поставили сверху», — сказал 22-летний баскетболист во время прямого эфира с одноклубником Джейленом Уильямсом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В минувшем регулярном сезоне Манн принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 31,5.
Виктор Вембаньяма погружается в американскую культуру. Ему понравился конкурс по поеданию хот-догов
В США прошёл знаменитый конкурс по поеданию хот-догов. Спортсмену (если можно так выразиться) Джоуи Честнату, ставшему в итоге 16-кратным победителем состязания, достаточно было съесть 62 хот-дога. Этим восхитился новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.
Мероприятие транслировалось по национальному телевидению, поэтому доступа к просмотру у Виктора не было. Французский центровой опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях.
Реакция Виктора Вембаньямы на конкурс
Фото: Социальные сети Виктора Вембаньямы
«Самый доминирующий спортсмен всех времён», — написал Вембаньяма. К слову, у Джоуи Честната прозвище «Челюсти». В 2021 году в рамках этого конкурса американец съел 76 сосисок, установив таким образом мировой рекорд, а в прошлом году ему удалось поглотить 63 штуки.
Видео можно посмотреть на канале KHOU 11 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Фред Ванвлит и Джейлен Грин налаживают связь в «Хьюстон Рокетс». Защитники вместе потренировались
Атакующий защитник Джейлен Грин и разыгрывающий Фред Ванвлит, выступающие за «Хьюстон Рокетс», провели совместную тренировку за пределами площадки. В частности, упор был сделан на беговые и физические упражнения.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В день открытия рынка свободных агентов 29-летний Ванвлит заключил с техасским клубом трёхлетний контракт на общую сумму в размере $ 128,5 млн. Ранее защитник выступал за «Торонто Рэпторс» на протяжении семи сезонов.
Джейлен Грин, в свою очередь, был выбран на драфте НБА – 2021 под общим вторым номером. Сезон-2023/2024 для 21-летнего баскетболиста станет третьим за карьеру. В прошлом сезоне у Грина было 22,1 очка в среднем за игру.
Остальное по мелочи. Планы Виктора Вембаньямы на Летнюю лигу НБА и участие Луки Дончича в продлении Кайри Ирвинга с «Далласом»
- Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма дебютирует в матче Летней лиги НБА, произойдёт это в ночь на 8 июля, Виктор встретится на площадке со вторым номером минувшего драфта Брэндоном Миллером из «Шарлотт Хорнетс» — Марк Стайн.
- Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принимал непосредственное участие в продлении контракта другого разыгрывающего Кайри Ирвинга с техасским клубом — Heavy.
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