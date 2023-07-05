«Самый доминирующий спортсмен». Виктор Вембаньяма заценил гастрономическое мероприятие

Фред Ванвлит взялся за молодёжь «Хьюстона», а Тре Манн отреагировал на изящный данк во время матча Летней лиги НБА.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 5 июля 2023 года от «Чемпионата».

«Он просто стоял и жаловался». Тре Манн прокомментировал эпизод, случившийся во время вчерашнего матча Летней лиги НБА

Разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Тре Манн, для которого сезон-2023/2024 станет третьим в НБА, забавно отреагировал на эффектный момент с его участием во время вчерашнего матча в рамках Летней лиги с «Ютой Джаз».

«Вместо того, чтобы просто попытаться покинуть трёхсекундную зону, он [Мика Поттер] стоял и жаловался. Я и сказал ему: «Да, братан, через тебя поставили сверху», — сказал 22-летний баскетболист во время прямого эфира с одноклубником Джейленом Уильямсом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне Манн принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 31,5.

Виктор Вембаньяма погружается в американскую культуру. Ему понравился конкурс по поеданию хот-догов

В США прошёл знаменитый конкурс по поеданию хот-догов. Спортсмену (если можно так выразиться) Джоуи Честнату, ставшему в итоге 16-кратным победителем состязания, достаточно было съесть 62 хот-дога. Этим восхитился новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Мероприятие транслировалось по национальному телевидению, поэтому доступа к просмотру у Виктора не было. Французский центровой опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях.

Реакция Виктора Вембаньямы на конкурс Фото: Социальные сети Виктора Вембаньямы

«Самый доминирующий спортсмен всех времён», — написал Вембаньяма. К слову, у Джоуи Честната прозвище «Челюсти». В 2021 году в рамках этого конкурса американец съел 76 сосисок, установив таким образом мировой рекорд, а в прошлом году ему удалось поглотить 63 штуки.

Видео можно посмотреть на канале KHOU 11 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фред Ванвлит и Джейлен Грин налаживают связь в «Хьюстон Рокетс». Защитники вместе потренировались

Атакующий защитник Джейлен Грин и разыгрывающий Фред Ванвлит, выступающие за «Хьюстон Рокетс», провели совместную тренировку за пределами площадки. В частности, упор был сделан на беговые и физические упражнения.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В день открытия рынка свободных агентов 29-летний Ванвлит заключил с техасским клубом трёхлетний контракт на общую сумму в размере $ 128,5 млн. Ранее защитник выступал за «Торонто Рэпторс» на протяжении семи сезонов.

Джейлен Грин, в свою очередь, был выбран на драфте НБА – 2021 под общим вторым номером. Сезон-2023/2024 для 21-летнего баскетболиста станет третьим за карьеру. В прошлом сезоне у Грина было 22,1 очка в среднем за игру.

Остальное по мелочи. Планы Виктора Вембаньямы на Летнюю лигу НБА и участие Луки Дончича в продлении Кайри Ирвинга с «Далласом»

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма дебютирует в матче Летней лиги НБА, произойдёт это в ночь на 8 июля, Виктор встретится на площадке со вторым номером минувшего драфта Брэндоном Миллером из «Шарлотт Хорнетс» — Марк Стайн.

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принимал непосредственное участие в продлении контракта другого разыгрывающего Кайри Ирвинга с техасским клубом — Heavy.

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