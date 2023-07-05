Инсайдер: Миротич близок к расторжению контракта с «Барселоной» и переходу в «Олимпиакос»

Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что звёздный испанский форвард Никола Миротич согласовал с «Барселоной» условия расторжения контракта.

«Никола Миротич и «Барселона» близки к соглашению о расторжении контракта. Игрок получит около 75 процентов оставшейся по двухлетнему контракту зарплаты.

«Олимпиакос» настаивает на ускорении процедуры расторжения и перехода. Переговоры между сторонами очень позитивны. Контракт на два года с годовой зарплатой € 5,5 млн согласован», — написал Андреани в своём «твиттере».

Ранее 32-летний Миротич уже объявил, что покинет каталонский клуб. Сообщалось, что испанский форвард отклонил четыре предложения «Барселоны» о расторжении контракта. Ни один из вариантов не устроил Миротича.