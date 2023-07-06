Войнаровски: Грант Уильямс переходит в «Даллас Маверикс», Реджи Баллок — в «Спёрс»

Форвард Грант Уильямс переходит в «Даллас Маверикс» в результате трёхстороннего обмена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. В результате обмена защитник Реджи Баллок отправится в «Сан-Антонио Спёрс», а «Бостон Селтикс» получит несколько пиков второго раунда драфта.

Уильямс провёл первые четыре сезона своей карьеры в «Бостоне» после того, как команда задрафтовала его в 2019 году под 22 номером. С каждым сезоном среднее количество игровых минут увеличивалось, Уильямс исполнял роль хорошего ролевого игрока со скамейки. В минувшем сезоне он в среднем набирал 8,1 очков и 4,6 подборов.

Баллок переходит уже в седьмую по счёту команду в карьере. Предыдущие два сезона он провёл в «Маверикс». В прошлом сезоне он в среднем набирал 7,2 очка с 38% эффективностью исполнения трёхочковых бросков.