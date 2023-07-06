Грант Уильямс назвал топ тяжёлых форвардов — в списке нет Кевина Гарнетта. А эксперт предположил, в каком случае Митчелл покинет «Кливленд».

К работе Майкла Джордана появились вопросы. Так ли хорош Миллер — второй номер драфта?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 6 июля 2023 года от «Чемпионата».

Второй номер минувшего драфта НБА Брэндон Миллер и его индивидуальное выступление в Летней лиге (не Лас-Вегас)

Лёгкий форвард Брэндон Миллер, выбранный «Шарлотт Хорнетс» под общим вторым номером на драфте НБА – 2023, принял участие уже в двух встречах в рамках Летней лиги в Сакраменто (штат Калифорния, США). К Миллеру появились вопросы.

Так, за двухматчевый отрезок 20-летний баскетболист набрал суммарно 24 очка, совершил 10 потерь и заработал 15 персональных замечаний. Более того, сегодня Миллер совершил больше фолов (8), чем набрал очков (6), в матче с «Голден Стэйт Уорриорз».

Брэндон Миллер Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

С каждым разом давление на молодого игрока только увеличивается. Забавно, что «Уорриорз» в сегодняшней игре постоянно сдваивались на Миллере. Не припомню, чтобы в Летней лиге так плотно защищались против конкретного игрока.

В заголовке у нас есть имя Майкла Джордана, экс-владельца «Шарлотт». Отметим, что на момент драфта-2023 Джордан принимал непосредственное участие в выборе игроков. Так или иначе, Его Воздушеству больше понравился Брэндон, нежели Скут Хендерсон, который теперь в «Портленд Трэйл Блэйзерс» ожидает ухода Дэмьена Лилларда.

Видео можно посмотреть на канале The Scouting Rapport в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грант Уильямс назвал свой топ лучших тяжёлых форвардов в истории НБА

Тяжёлый форвард Грант Уильямс, который в скором времени официально пополнит ряды «Даллас Маверикс» в результате трёхсторонней сделки, назвал свою четвёрку лучших тяжёлых форвардов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

По мнению Гранта, туда входят пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, 14-кратный участник Матча всех звёзд, дважды уступивший Майклу Джордану в финальных сериях, Карл Мэлоун и чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки.

Согласно условиям нового соглашения 24-летний Уильямс в течение следующих четырёх лет заработает около $ 54 млн. В прошлом сезоне форвард набирал в среднем 8,1 очка, делал 4,6 подбора и 1,7 передачи в течение 79 матчей.

«Кливленд» должен доказать самому себе». Донован Митчелл может покинуть «Кавальерс»? Есть одно простое условие

Обозреватель и эксперт ESPN Тим Бонтемпс выразил мнение, что «Кливленд Кавальерс» может обменять звёздного атакующего защитника Донована Митчелла в том случае, если «Кливленд» будет неудачно выступать в течение сезона-2023/2024.

«Кливленд» должен доказать самому себе в новом сезоне, что Донована Митчелла следует подписать на долгосрочную перспективу. В противном случае в следующем межсезонье «Кавальерс» нужно избавиться от Митчелла, если команду будет лихорадить. Так что не нужно удивляться, если имя Донована будет всплывать время от времени», — заявил Бонтемпс.

Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 ($ 37,09 млн). В следующем сезоне защитник заработает $ 32,6 млн. В прошлом сезоне «Кавальерс» завершили выступление в плей-офф после провальной серии с «Нью-Йорк Никс» (1-4 в первом раунде).

Митчелл назвал цели «Кавс»: Донован Митчелл: наша основная задача — выиграть чемпионат

Остальное. Большой ажиотаж в матче Летней лиги и возвращение бывшего чемпиона НБА Тони Аллена в баскетбол

Все билеты на матч Летней лиги в Лас-Вегасе «Сан-Антонио Спёрс» — «Шарлотт Хорнетс» были проданы, предполагается, что Виктор Вембаньяма встретится на площадке с Брэндоном Миллером — Эдриан Войнаровски (ESPN).

Разыгрывающий Фред Ванвлит и тяжёлый форвард Паскаль Сиакам были разочарованы молодыми игроками «Торонто Рэпторс» по ходу сезона-2022/2023 — Heavy .

. 41-летний Тони Аллен, ставший в 2008 году чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» и шесть раз попадавший в сборную Всех звёзд защиты по итогам регулярных чемпионатов, будет выступать в лиге рэпера Ice Cube BIG3 — пресс-служба лиги.

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