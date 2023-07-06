Фанаты на такси преследуют братьев Адетокунбо в Китае. Видео

В Сети появилось видео, на котором видно, как китайские фанаты на такси преследуют лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо вместе со своими братьями.

Фанаты на такси преследуют братьев Адетокунбо в Китае:

Яннис Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи в среднем за игру.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, а «Хит» были лишь восьмыми.