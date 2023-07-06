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Эдриан Войнаровски: «Портленд» повторил трёхлетнее предложение Тибуллу от «Далласа»

Эдриан Войнаровски: «Портленд» повторил трёхлетнее предложение Тибуллу от «Далласа»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» повторил предложение «Даллас Маверикс» о трёхлетнем контракте на сумму $ 33 млн ограниченно свободному агенту лёгкому форварду Матиссу Тибуллу и оставит игрока у себя.

«Источники сообщают ESPN, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» повторил трёхлетнее предложение ограниченно свободному агенту Матиссу Тибуллу на сумму $ 33 млн от «Даллас Маверикс». Документ был подписан и получен в Портленде сегодня утром», — написал Войнаровски в своём «твиттере».

Тибулл был обменян в «Портленд» 9 февраля текущего года из «Филадельфии Сиксерс». В составе «Портленда» за 22 игры в среднем набирал 7,4 очка с эффективностью исполнения трёхочковых бросков 38,8%.

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