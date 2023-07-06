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Бритни Спирс получила удар по лицу от охраны, пытаясь сфотографироваться с Вембаньямой

Бритни Спирс получила удар по лицу от охраны, пытаясь сфотографироваться с Вембаньямой
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Известная поп-исполнительница Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию с охраной французского центрового Виктора Вембаньяма, выбранного под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс», сообщает TMZ.

По информации источника, Бритни Спирс в компании мужа и ещё двух людей заметила Виктора Вембаньяму возле входа в один из ресторанов Лас-Вегаса (США) и захотела сфотографироваться с молодым баскетболистом. Бритни подбежала к игроку сзади и похлопала его по спине и плечу, в этот момент один из охранников Вембаньямы, пытаясь защитить спортсмена, случайно ударил Спирс тыльной стороной ладони по лицу. Певица упала, но самостоятельно поднялась и села за столик.

Охранники баскетболиста принесли извинения, признавшись, что не узнали исполнительницу, но сообщается, что Бритни Спирс подала заявление в полицию, где увидели в действиях охранника желание защитить своего клиента, а не причинить вред Спирс, поэтому уголовного преследования не будет.

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