В НБА объявили, что билеты на дебют Виктора Вембаньямы в Летней лиге полностью распроданы

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о том, что билеты на дебютный матч новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы распроданы.

Первый матч Виктора Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля. Стоит отметить, что команда встретится с «Шарлотт Хорнетс», который на драфте выбрал Брэндона Миллера под вторым номером.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.