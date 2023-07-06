Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА объявили, что билеты на дебют Виктора Вембаньямы в Летней лиге полностью распроданы

В НБА объявили, что билеты на дебют Виктора Вембаньямы в Летней лиге полностью распроданы
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о том, что билеты на дебютный матч новоиспечённого игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы распроданы.

Первый матч Виктора Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля. Стоит отметить, что команда встретится с «Шарлотт Хорнетс», который на драфте выбрал Брэндона Миллера под вторым номером.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

НБА. Актуальное:
К работе Майкла Джордана появились вопросы. Так ли хорош Миллер — второй номер драфта?
Видео
К работе Майкла Джордана появились вопросы. Так ли хорош Миллер — второй номер драфта?

В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.

Как защищаться против Виктора?
Дрэймонд Грин раскрыл, каким образом планирует играть в защите против Вембаньямы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023