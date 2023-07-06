Емченко: круто, что в первом же матче нового сезона сыграем с УНИКСом, у нас должок

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде сыграет с чемпионом прошлого сезона УНИКСом 30 сентября.

«Круто, что в первом же матче сыграем с казанской командой. У нас и должок перед УНИКСом, памятуя о финале. Очень интересно будет начать сезон такой встречей. Конечно, многие говорят, что как начнёшь сезон, так его и проведёшь. Но я считаю, что это неправда. Разумеется, отдадим все силы, чтобы выиграть этот матч, но думаю, многие согласятся с тем, что не так важно, как ты начинаешь, главное то, как ты сезон завершаешь. Если вспомнить минувший сезон, то регулярный чемпионат у нас был не столь успешный, не такой, как нам хотелось бы. Вспомнить хотя бы четыре поражения от «Пари НН». Но в плей‑офф уже была другая картина.

Опять же, я ни в коем случае не говорю, что первый матч не относится к важным. Нет, напротив, он важен, и мы постараемся его выиграть. Будем максимально настроены. Было бы хорошо начать сезон с победы над чемпионом. Но в любом случае самое интересное предстоит в конце», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».