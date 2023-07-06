Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2023/2024

Единая лига ВТБ объявила об утверждении календаря на предстоящий сезон-2023/2024.
«Первый этап регулярного сезона стартует 30 сентября 2023 года и завершится 4 февраля 2024 года.
На первом этапе регулярного сезона 14 команд-участниц проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы – группа «А» (команды, занявшие 1-6-е места) и группа «Б» (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах ещё два круга.
Команды группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа сразятся в новом для Лиги этапе чемпионата — плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф.
В чемпионате-2023/2024 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии и серия за третье место пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная серии — до четырёх побед», — сообщается на официальном сайте турнира.
- 6 июля 2023
-
18:21
-
18:17
-
17:44
-
17:30
-
16:44
-
15:08
-
14:55
-
13:52
-
12:23
-
11:08
-
10:50
-
10:19
-
07:22
-
07:11
-
06:30
-
06:14
-
05:54
-
05:38
-
05:29
- 5 июля 2023
-
23:38
-
22:53
-
22:26
-
20:25
-
19:32
-
19:14
-
18:42
-
17:54
-
17:31
-
16:58
-
16:00
-
15:13
-
14:14
-
13:33
-
12:48
-
12:11