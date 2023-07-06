Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2023/2024

Единая лига ВТБ объявила об утверждении календаря на предстоящий сезон-2023/2024.

«Первый этап регулярного сезона стартует 30 сентября 2023 года и завершится 4 февраля 2024 года.

На первом этапе регулярного сезона 14 команд-участниц проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы – группа «А» (команды, занявшие 1-6-е места) и группа «Б» (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах ещё два круга.

Команды группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа сразятся в новом для Лиги этапе чемпионата — плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф.

В чемпионате-2023/2024 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии и серия за третье место пройдут до трёх побед, полуфинальные и финальная серии — до четырёх побед», — сообщается на официальном сайте турнира.