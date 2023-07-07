Министр спорта Татарстана: УНИКСу будет тяжело защитить титул, но амбиции у команды есть

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о перспективах действующего чемпиона казанского УНИКСа в новом сезоне Единой лиги ВТБ.
«УНИКС — чемпион! Мы долго этого ждали. В команде работает один из сильнейших тренеров мира — Велимир Перасович. Хотя и до этого у нас был хороший специалист из Греции Димитрис Прифтис, но чемпионом команда стала при хорвате. Сюжет был невероятным что в позапрошлом сезоне, что в прошлом, где была валидольная полуфинальная серия с «Зенитом». И даже финал с «Локомотивом‑Кубань», несмотря на то что получился достаточно быстрым, был очень напряжённым.
Эта победа — большой успех для клуба, для его президента. Посмотрим, какой будет селекция в межсезонье. Если не ошибаюсь, тренер остаётся, но у части игроков завершились контракты, и некоторые перешли в другие клубы. Наверное, УНИКСу будет тяжело защитить титул. Но это касается любой команды, которая забралась на вершину — конкуренты всегда хотят сместить тебя. Амбиции выигрывать у команды есть, никаких шапкозакидательских настроений в клубе нет, все понимают, что предстоит новый сезон, в котором заново придётся доказывать свою состоятельность», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».
- 7 июля 2023
-
18:49
-
17:59
-
17:49
-
16:46
-
16:38
-
16:04
-
15:36
-
14:35
-
14:06
-
13:37
-
13:05
-
12:45
-
11:40
-
11:10
-
10:22
-
09:58
-
09:47
-
09:28
-
06:42
-
06:28
-
04:20
-
04:11
-
03:16
-
02:43
-
01:01
-
00:37
- 6 июля 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:55
-
22:36
-
22:36
-
20:50
-
20:19
-
19:46
-
19:07