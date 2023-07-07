Министр спорта Татарстана: УНИКСу будет тяжело защитить титул, но амбиции у команды есть

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о перспективах действующего чемпиона казанского УНИКСа в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

«УНИКС — чемпион! Мы долго этого ждали. В команде работает один из сильнейших тренеров мира — Велимир Перасович. Хотя и до этого у нас был хороший специалист из Греции Димитрис Прифтис, но чемпионом команда стала при хорвате. Сюжет был невероятным что в позапрошлом сезоне, что в прошлом, где была валидольная полуфинальная серия с «Зенитом». И даже финал с «Локомотивом‑Кубань», несмотря на то что получился достаточно быстрым, был очень напряжённым.

Эта победа — большой успех для клуба, для его президента. Посмотрим, какой будет селекция в межсезонье. Если не ошибаюсь, тренер остаётся, но у части игроков завершились контракты, и некоторые перешли в другие клубы. Наверное, УНИКСу будет тяжело защитить титул. Но это касается любой команды, которая забралась на вершину — конкуренты всегда хотят сместить тебя. Амбиции выигрывать у команды есть, никаких шапкозакидательских настроений в клубе нет, все понимают, что предстоит новый сезон, в котором заново придётся доказывать свою состоятельность», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».