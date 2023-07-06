Объявлены даты финала нового турнира НБА во время регулярного сезона

«Финал четырёх» нового турнира НБА во время регулярного сезона состоится 7 и 9 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США), сообщает ESPN. Результаты встреч во время турнира будут учитываться в таблице регулярного сезона, кроме финала соревнования.
Новый турнир НБА стартует в сезоне-2023/2024. Комиссионер НБА Адам Сильвер несколько лет продвигал идею подобного турнира, чтобы сделать матчи регулярного сезона более значимыми для зрителей и для игроков. Сильвер сравнил подобную систему с кубками в европейском футболе.
Все команды будут участвовать в турнире, разделившись на шесть групп по пять команд. В жеребьёвке будут учитываться результаты минувшего сезона. В группах команды сыграют по четыре матча. Шесть победителей групп выйдут в плей-офф, а также две «уайлд-кард» команды с лучшими результатами, не занявшими первое место в группах.
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