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27 очков Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» обыграть «Портленд»

27 очков Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» обыграть «Портленд»
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Закончился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором свою вторую встреу в качестве игрока «Сан-Антонио Спёрс» провёл Виктор Вембаньяма. Его команда встречалась с «Потрленд Трэйл Блейзерс» и уступила соперника со счётом 85:90.

Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Виктор Вембаньяма, которого выбрали под первым пиком драфта, заработал 27 очков.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
85 : 80
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Дево - 29, Рит - 13, Уокер - 13, Шарп - 9, Лотти - 6, Рупер - 6, Батлер - 3, Баджи - 2, Минайя - 2, Уильямс - 2, Мюррэй
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Барлоу - 17, Уэсли - 14, Сиссоко - 8, Брэнэм - 6, Стивенсон - 4, Шампани - 4, Бедиако

В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик:

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