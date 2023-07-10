27 очков Вембаньямы не помогли «Сан-Антонио» обыграть «Портленд»

Закончился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в котором свою вторую встреу в качестве игрока «Сан-Антонио Спёрс» провёл Виктор Вембаньяма. Его команда встречалась с «Потрленд Трэйл Блейзерс» и уступила соперника со счётом 85:90.

Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Виктор Вембаньяма, которого выбрали под первым пиком драфта, заработал 27 очков.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В «Сан-Антонио Спёрс» показали навыки французского баскетболиста Виктора Вембаньямы на тренировке. Видеоролик: