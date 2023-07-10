В «Бруклине» сообщили об отличной форме Бена Симмонса

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс высказался о Бене Симмонсе.

«Он ещё не играет 3х3 или 5х5. Я был две недели назад с ним и тренирующим персоналом и видел его прогресс. Рад сообщить, что он в отличной форме. Я имею в виду физическую форму, а также умственную. Он вздымается и рвётся вперёд, чтобы выбраться оттуда», — приводит слова Маркса журналист Брайан Льюис.

Симмонс был задрафтован «Филадельфией Сиксерс» в 2016 году, но полностью пропустил первый сезон из-за травмы ноги. После этого игрок провёл четыре сезона в команде, в трёх из которых становится участником Матча всех звёзд.

Несмотря на хорошие цифры, игрок постоянно подвергался критике за то, что не умеет исполнять дальние броски. В сочетании с неудачами «Сиксерс» в плей-офф Симмонс разругался с командой и захотел уйти из неё. Пропустив большую часть сезона, игрок в феврале 2022 года по обмену отправился в «Бруклин Нетс», но уже в марте получил травму спины, из-за которой не сыграл ни в одной встрече сезона-2021/2022.