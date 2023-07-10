Евролига и ФИБА договорились о построении календаря на следующий сезон без пересечений

Международная федерация баскетбола (ФИБА) и Евролига составили календарь на новый сезон таким образом, чтобы не было наложений матчей национальных команд на игры Евролиги.
«ФИБА и Евролига договорились избегать любого совпадения календарей соревнований национальных команд и клубов в сезоне-2023/2024.
Мы также продолжим обсуждение в течение следующих 12 месяцев, чтобы достичь взаимоприемлемых решений на благо баскетбола в Европе и во всём мире. На данном этапе никаких дальнейших комментариев сделано не будет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Евролиги.
Регулярный сезон нового сезона Евролиги стартует 5 октября. Напомним, действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал», переигравший в финале греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
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