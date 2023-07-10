Крис Пол высказался о возможном статусе запасного в «Голден Стэйт»

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол ответил на вопрос о возможном статусе игрока скамейки запасных в новой команде.

«Я еще не знаю, как будет развиваться ситуация… Мы со Стивом Керром поговорили, но это был разговор совсем не о том, буду ли я начинать матчи в стартовом составе или на скамейке запасных», — приводит слова Пола Clutch Points.

Напомним, «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт Уорриорз» провели обмен, в результате которого звёздный разыгрывающий Крис Пол отправился в «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.