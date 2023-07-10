Никола Милутинов: чемпионат мира? Хочу быть там и представлять свою страну

Сербский центровой Никола Милутинов прокомментировал возвращение в греческий «Олимпиакос», а также выразил желание выступить за сборную Сербии на предстоящем чемпионате мира — 2023.

«Чувствую себя очень счастливым и взволнованным. Я всегда знал, что вернусь сюда однажды. Я знал это и хотел этого. Рад, что этот момент настал, и теперь я с нетерпением жду новых вызовов.

Уход Везенкова и Слукаса? Самым болезненным моментом для меня был уход Везенкова. Ушли два ключевых игрока, нам нужно работать ещё усерднее. Мы хотим сделать ещё один шаг вперёд.

Чемпионат мира? Я хочу быть там и представлять свою страну», — приводит слова Милутинова Еurohoops.

Милутинов уже выступал за «Олимпиакос» с 2015 по 2020 год, после чего перешёл в ЦСКА. 28-летний центровой покинул ЦСКА в мае нынешнего года после истечения контракта.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.