Американец Ройс Хэмм перешёл в «Астану»

Американский форвард Ройс Хэмм подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт клуба.

«Наш новичок родился 17 марта 1999 года в Хьюстоне, штат Техас. Начав играть в баскетбол в школе, он дебютировал в студенческой лиге NCAA в сезоне-2017/2018 за «Техас Лонгхорнс» из Техасского университета в Остине. Он выступал за эту команду до 2021 года, после чего провёл заключительный сезон в NCAA в составе команды Невадского университета в Лас-Вегасе. Он провёл в лиге 122 матча, в среднем набирая 3,68 очка за игру и совершая 4,16 подбора.

Ройс будет выступать за «Астану» под номером 17», — говорится в релизе клуба.

Хэмм стал игроком «Зенита» в январе этого года. До этого американец выступал в бельгийском клубе «Антверп», где в среднем набирал 12,3 очка и совершал 4,1 подбора.

В «Зените» Хэмм в 26 матчах демонстрировал следующие статистические показатели: 5,8 очка и 3,7 подбора.