Милош Теодосич официально перешёл в «Црвену Звезду»

Сербский разыгрывающий Милош Теодосич перешёл в «Црвену Звезду», сообщает официальный сайт команды.

Предыдущие три сезона Теодосич провёл в итальянском чемпионате, выступая за «Виртус» (Болонья). В минувшем сезоне в рамках национального чемпионата Милош в среднем набирал 9 очков и делал 4,9 результативной передачи.

Большего всего времени в своей карьере серб провёл в московском ЦСКА, где сумел помочь команде выиграть Евролигу в сезоне-2015/2016. Также баскетболист является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

Стоит отметить, что Теодосич также является обладателем награды MVP Евролиги (2010) и победителем Еврокубка в составе «Виртуса» (2022).