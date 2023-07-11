Милош Теодосич официально перешёл в «Црвену Звезду»
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Сербский разыгрывающий Милош Теодосич перешёл в «Црвену Звезду», сообщает официальный сайт команды.
Предыдущие три сезона Теодосич провёл в итальянском чемпионате, выступая за «Виртус» (Болонья). В минувшем сезоне в рамках национального чемпионата Милош в среднем набирал 9 очков и делал 4,9 результативной передачи.
Большего всего времени в своей карьере серб провёл в московском ЦСКА, где сумел помочь команде выиграть Евролигу в сезоне-2015/2016. Также баскетболист является пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.
Стоит отметить, что Теодосич также является обладателем награды MVP Евролиги (2010) и победителем Еврокубка в составе «Виртуса» (2022).
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