Джей Джей Редик: если Осар Томпсон будет хорошо исполнять трёхочковые, он будет монстром
Поделиться
Экс-игрок НБА Джей Джей Редик высказал мнение о высоком потенциале новоиспечённого игрока «Детройт Пистонс» Осаре Томпсоне.
«Я люблю, что Осар делает на площадке, в каком-то смысле он может делать всё. Он считается наиболее качественным «шутером» среди братьев-близнецов Томпсонов. Боже мой, если этот парень станет хорошим исполнителем с дальней дистанции, он будет монстром. 37% попаданий за пять попыток за игру — больше не нужно.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Даже если он никогда не станет элитным бросающим игроком, он так хорош во многих вещах. У него отличное чутьё игры. Для меня — если он станет тем, на кого можно будет положиться в смысле трёхочковых, то я считаю, что у него будет отличная карьера», — сказал Редик на подкасте The Old Man & The Three.
Томпсон — о «Пистонс»:
Комментарии
- 12 июля 2023
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
07:38
-
07:13
-
06:19
-
05:51
-
05:45
-
05:42
-
05:25
-
00:31
-
00:04
- 11 июля 2023
-
23:50
-
21:36
-
21:00
-
19:30
-
18:57
-
17:29
-
16:33
-
16:19
-
15:29
-
15:16
-
14:31
-
14:11
-
13:57
-
13:49
-
12:56
-
12:47
-
12:03
-
11:58
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
09:58
-
09:52
Партнерский контент