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Джей Джей Редик: если Осар Томпсон будет хорошо исполнять трёхочковые, он будет монстром

Джей Джей Редик: если Осар Томпсон будет хорошо исполнять трёхочковые, он будет монстром
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Экс-игрок НБА Джей Джей Редик высказал мнение о высоком потенциале новоиспечённого игрока «Детройт Пистонс» Осаре Томпсоне.

«Я люблю, что Осар делает на площадке, в каком-то смысле он может делать всё. Он считается наиболее качественным «шутером» среди братьев-близнецов Томпсонов. Боже мой, если этот парень станет хорошим исполнителем с дальней дистанции, он будет монстром. 37% попаданий за пять попыток за игру — больше не нужно.

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Даже если он никогда не станет элитным бросающим игроком, он так хорош во многих вещах. У него отличное чутьё игры. Для меня — если он станет тем, на кого можно будет положиться в смысле трёхочковых, то я считаю, что у него будет отличная карьера», — сказал Редик на подкасте The Old Man & The Three.

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