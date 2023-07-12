«Йокич же толстый». Пять лет назад Портер откровенно сомневался в способностях Николы

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 12 июля 2023 года от «Чемпионата».

Яннис Адетокунбо получит очередное продление контракта от «Милуоки»? Генеральный менеджер Джон Хорст как бы намекает

Генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст дал понять, что клуб из Висконсина рассмотрит вариант с продлением контракта со звёздным тяжёлым форвардом Яннисом Адетокунбо. Хорст, как утверждает The Athletic, считает, что греческий баскетболист — самый невероятный человек, суперзвезда, товарищ по команде и тому подобное.

Получается, Хорт не видит проблемы в том, чтобы предложить Адетокунбо новое соглашение. Действующее, кстати, действует до конца сезона-2025/2026 ($ 51,93 млн — опция игрока). Яннис после 22 сентября может начать вести переговоры с руководством клуба по поводу своего будущего в команде.

По некоторые данным, «олени» могут предложить тяжёлому форварду трёхлетний контракт на общую сумму в размере $ 173 млн. Получается, средняя зарплата баскетболиста за сезон составит около $ 57-58 млн.

«Джордан Пул был взволнован своей возможностью в «Вашингтоне». Защитник готов начать всё с чистого листа

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рад переходу в столичную команду в результате обмена «Голден Стэйт Уорриорз», где в сделке также фигурировал разыгрывающий Крис Пол. Так утверждает обозреватель ESPN Кендра Эндрюс.

«Джордан Пул не стал отвечать на вопрос, как ссора с Дрэймондом Грином во время прошлогоднего тренировочного лагеря повлияла на его собственное время в «Уорриорз». По нашим источникам, «Голден Стэйт» хорошо справился с обменом Пула, а сам Джордан был взволнован своей возможностью в «Вашингтоне», — написала Эндрюс в своём материале.

В октябре прошлого года баскетболист и клуб из Калифорнии заключили четырёхлетний контракт на $ 128 млн. В 2027 году ныне 24-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом.

«Мы полагали, что приход Криса Пола улучшит нашу команду. Мы не можем в должной мере отблагодарить Джордана Пула за его вклад — у нас не было бы чемпионского баннера, если бы не он», — прокомментировал сделку новоиспечённый генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший.

Майкл Портер однажды был удивлён, что Никола Йокич занимал место Мэйсона Пламли. Всё из-за фигуры сербского баскетболиста

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший в беседе с известной журналисткой Тэйлор Рукс поделился первыми впечатлениями о ныне звёздном центровом Николе Йокиче, когда Майкл пришёл в Национальную баскетбольную ассоциацию в 2018 году через драфт под общим 14-м номером.

«Когда меня «Денвер» только-только выбрал на драфте, а затем начался тренировочный лагерь спустя некоторое время, я увидел его [Николу Йокича]. Я тогда решил для себя, что Мэйсон Пламли лучше. Я ещё тогда задавался вопросом: «Почему Йокич выходит в старте, а не Мэйсон Пламли? Йокич же толстый», — сказал Портер.

Ныне 33-летний центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Мэйсон Пламли выступал за «Денвер» на протяжении четырёх сезонов — с сезона-2016/2017. В составе «Наггетс» Пламли принял участие в 244 матчах, набирая в среднем 7,6 очка, 5,8 подбора и 2,5 передачи за 19,9 минуты на площадке. В 2020 году центровой перешёл в «Детройт Пистонс» на правах свободного агента.

Остальное. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан вступился за Кайри Ирвинга, а Мо Бамба похвалил одноклубника Патрика Беверли

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выразил мнение, что звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга неправильно понимают. «Думаю, Кайри просто неправильно поняли [на фоне его странных действий]», — сказал Кьюбан.

Руководство «Бостон Селтикс» проявляет интерес к ветерану Гленну Робинсону III, последний раз форвард выступал в НБА в сезоне-2020/2021 за «Сакраменто Кингз» — MassLive.com.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Мо Бамба положительно высказался о разыгрывающем Патрике Беверли. «Я знаю его трудовую этику. Знаю, как много он вкладывает в игру. Восхищаюсь им», — поделился Бамба.

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс раскритиковал новые правила, введённые НБА, по поводу наказаний за симуляции. «О, да! Давайте дадим ещё больше власти судьям», — написал Фокс в социальных сетях.

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