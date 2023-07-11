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Летняя лига в Лас-Вегасе, 12 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Что нам предложит молодёжь из «Оклахомы» и «Хьюстона»? Пятый день Летней лиги НБА. LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Пятый день Летней лиги НБА
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Виктор Вембаньяма, к сожалению, не сыграет за «Сан-Антонио» — он показал своё.

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В ночь на 12 июля стартует пятый день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах пятого игрового дня примут участие 12 команд — итого шесть встреч.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 1:00 мск. Заключительный матч — в 5:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
«Кливленд» одержал третью победу — абсолютный лидер! Конец четвёртого дня Летней лиги НБА
Live
«Кливленд» одержал третью победу — абсолютный лидер! Конец четвёртого дня Летней лиги НБА
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 01:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 03:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📊 Лидеры Летней лиги
Live Арина Ершова

📊 Лидеры Летней лиги

Ну что, готовы к пятому игровому дню Летней лиги? Всем командам, кроме «Кливленда», предстоит провести свой третий матч на турнире. Представляем вам небольшую сводку индивидуальной статистики – для игроков, которые приняли участие как минимум в двух матчах.

Очки:

  • Джабари Смит-младший – 35,5;
  • Кейонте Джордж – 29,5;
  • Орландо Робинсон – 25,5;
  • Джейден Харди – 24;
  • Тари Исон – 23.

Подборы:

  • Айзея Джексон – 12,5;
  • Джастин Шампани – 11,5;
  • Джеймс Уайзмен – 11;
  • Колин Каслтон – 10,5;
  • Джабари Уокер – 10,5.

Передачи:

  • Джей Ди Дэвисон – 10;
  • Кейонте Джордж – 8,5;
  • Эндрю Ньюмхард – 7,5;
  • Джейсон Престон – 7,5;
  • Джейден Айви – 7.

Блоки:

  • Виктор Вембаньяма – 4;
  • Ди Джей Уилсон – 3;
  • Макс Кристи – 3;
  • Тари Исон – 3;
  • Озар Томпсон – 3.

Перехваты:

  • Кион Эллис – 4;
  • Джейден Айви – 3,5;
  • Ди Джей Кэртон – 3;
  • Дайсон Дэниелс – 3;
  • Кеннет Лофтон-младший – 3. 
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