Что нам предложит молодёжь из «Оклахомы» и «Хьюстона»? Пятый день Летней лиги НБА. LIVE

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В ночь на 12 июля стартует пятый день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах пятого игрового дня примут участие 12 команд — итого шесть встреч.
Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 1:00 мск. Заключительный матч — в 5:30. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
📊 Лидеры Летней лиги
Ну что, готовы к пятому игровому дню Летней лиги? Всем командам, кроме «Кливленда», предстоит провести свой третий матч на турнире. Представляем вам небольшую сводку индивидуальной статистики – для игроков, которые приняли участие как минимум в двух матчах.
Очки:
- Джабари Смит-младший – 35,5;
- Кейонте Джордж – 29,5;
- Орландо Робинсон – 25,5;
- Джейден Харди – 24;
- Тари Исон – 23.
Подборы:
- Айзея Джексон – 12,5;
- Джастин Шампани – 11,5;
- Джеймс Уайзмен – 11;
- Колин Каслтон – 10,5;
- Джабари Уокер – 10,5.
Передачи:
- Джей Ди Дэвисон – 10;
- Кейонте Джордж – 8,5;
- Эндрю Ньюмхард – 7,5;
- Джейсон Престон – 7,5;
- Джейден Айви – 7.
Блоки:
- Виктор Вембаньяма – 4;
- Ди Джей Уилсон – 3;
- Макс Кристи – 3;
- Тари Исон – 3;
- Озар Томпсон – 3.
Перехваты:
- Кион Эллис – 4;
- Джейден Айви – 3,5;
- Ди Джей Кэртон – 3;
- Дайсон Дэниелс – 3;
- Кеннет Лофтон-младший – 3.
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