В Суперкубке Единой лиги ВТБ примет участие клуб из Евролиги
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В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие два турецких клуба, сообщает «Спорт-экспресс». Один из них является постоянным участником Евролиги.
Напомним, в прошлом году в турнире участвовало два сербских клуба: «Партизан» и «Мега». «Мега» заняла последнее, шестое место, уступив «Локомотиву-Кубань», а «Партизан» стал четвёртым, в матче за бронзу проиграв казанскому УНИКСу.
Прошлогодним победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», который обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».
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