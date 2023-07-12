Деннис Родман рассказал, что Брайант и О'Нил невзлюбили его, когда он перешёл в «Лейкерс»

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, как прошла его адаптация в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это было трудно. Было трудно, потому что я знал, что не понравлюсь Шаку и Коби. А вот Джерри Басс любил меня, потому что я встречался с его дочерью. В то время я встречался с его дочерью. Мы встречались около шести месяцев. Я знал, что не понравлюсь Коби и Шаку, потому что всё внимание всегда было приковано к Деннису.

Оно быстро переключилось с них на меня. Это было видно на трибунах и в городе. Я не пытался ничего делать. Они редко со мной разговаривали, даже на играх и тому подобных мероприятиях они редко со мной разговаривали. Думаю, это главная причина, почему они меня обменяли. Я думаю, что они пошли на поводу у начальства и не захотели, чтобы я там больше был», — приводит слова Родмана Fadeaway World.