Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Серхио Родригес продлил контракт с «Реалом»

Серхио Родригес продлил контракт с «Реалом»
Комментарии

Разыгрывающий «Реала» Серхио Родригес подписал соглашение о продлении контракта на один год, по которому он останется в клубе до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне Родригес набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи за игру в 40 матчах Евролиги за «Реал».

Родригес сыграл решающую роль в победе «Реала» над «Партизаном» в пятой игре серии плей-офф Евролиги. 37-летний игрок завершил встречу с 19 очками, шестью передачами, тремя подборами, одним перехватом за 19 минут на паркете.

В этом сезоне Родригес в третий раз в карьере стал победителем Евролиги. Две победы испанец одержал с «Реалом», одну – с московским ЦСКА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023