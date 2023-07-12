Серхио Родригес продлил контракт с «Реалом»

Разыгрывающий «Реала» Серхио Родригес подписал соглашение о продлении контракта на один год, по которому он останется в клубе до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне Родригес набирал в среднем 4,9 очка, 1,5 подбора, 4,4 передачи за игру в 40 матчах Евролиги за «Реал».

Родригес сыграл решающую роль в победе «Реала» над «Партизаном» в пятой игре серии плей-офф Евролиги. 37-летний игрок завершил встречу с 19 очками, шестью передачами, тремя подборами, одним перехватом за 19 минут на паркете.

В этом сезоне Родригес в третий раз в карьере стал победителем Евролиги. Две победы испанец одержал с «Реалом», одну – с московским ЦСКА.