Стал известен расширенный состав сборной Литвы для подготовки к чемпионату мира

Сборная Литвы назвала расширенный состав для подготовки к чемпионату мира — 2023. Список опубликован на сайте федерации баскетбола Литвы.

Отметим, что в список попали 15 баскетболистов, среди которых экс-игроки клубов Единой лиги ВТБ: Миндаугас Кузминкас («Зенит») и Эйгирдас Жукаускас («Парма»). Центровой «Нью Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас также в списке.

Расширенный состав сборной Литвы:

Йонас Валанчюнас, Гитис Радзявичюс, Рокас Йокубайтис, Томас Димша, Игнас Браздейкис, Эйгирдас Жукаускас, Маргирис Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бендзюс, Донатас Таролис, Мартинас Саюс, Вайдас Кариниускас, Миндаугас Кузминскас, Лауринас Бирутис.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября. На групповом этапе сборная Литвы встретится с Египтом, Мексикой и Черногорией.