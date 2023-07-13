Вилли Эрнангомес официально перешёл в «Барселону»

Испанский центровой Вилли Эрнангомес, проведший минувший сезон в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт испанской команды.

Права на Эрнангомеса принадлежали мадридскому «Реалу», но мадридцы не стали повторять квалификационное предложение каталонцев.

Последние шесть лет испанец выступал в НБА. Он играл за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

До отъезда в НБА Эрнангомес провёл сезон в мадридском «Реале» и два в аренде в «Севилье».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 29-летний Вилли Эрнангомес принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора. Эрнангомес был признан MVP прошлогоднего чемпионата Европы.