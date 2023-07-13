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Беверли: Уэстбрук получает хорошую зарплату из-за СМИ, а не из-за баскетбольных навыков

Беверли: Уэстбрук получает хорошую зарплату из-за СМИ, а не из-за баскетбольных навыков
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Американский баскетболист «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука.

«Думаю, что СМИ определяют, какую зарплату будут получать игроки. То, как рассказывали об Уэстбруке, привело к тому, что он получил хорошую зарплату. Такую зарплату обеспечили ему не его баскетбольные навыки», — приводит слова Беверли ClutchPoints.

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В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий во многом был виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

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