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Новости НБА за сегодня, 13 июля 2023 года: Дион Уэйтерс, Виктор Вембаньяма, Дарвин Хэм, «Сан-Антонио», «Лейкерс»

«Лучше быть несчастливым, чем оставить детей без отца». Чемпион НБА рассказал о депрессии
Артемий Берстенев
Чемпион НБА рассказал о депрессии
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Снова был затронут рост Виктора Вембаньямы, а Дарвин Хэм успел высмеять команды, которые не верили в него перед приходом в «Лейкерс».

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 13 июля 2023 года от «Чемпионата».

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Откровения Диона Уэйтерса: проблемы с психическим здоровьем и депрессия. В лиге Уэйтерс провёл восемь лет

Атакующий защитник Дион Уэйтерс, ставший в 2020 году чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», раскрыл подробности своих проблем с психическим здоровьем. В частности, бывшего игрока лиги беспокоила депрессия.

«Мне просто было не до веселья. У меня были мысли о том, что меня не будет рядом, но у меня всё-таки есть дети. Я лучше буду несчастно проводить оставшуюся жизнь, чем оставлю своих детей без отца. Я хотел изолироваться, чтобы меня не тревожили — особенно по пустякам.

Что касается финансов, то я единоличник и главная опора. Было чертовски сложно. Иногда я просто проводил целый день в постели. Вообще никаких стремлений — я даже не работал и не тренировался. Духовная битва — вот что это», — приводит слова Уэйтерса Bleacher Report.

Последний раз ныне 31-летний Уэйтерс появлялся на площадке НБА в сезоне-2019/2020 — в составах «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В феврале 2020-го «Майами» обменял защитника в «Мемфис», после чего «Гриззлиз» отчислили игрока. В марте этого же года Дион заключил контракт с «озёрниками».

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Виктор Вембаньяма рассказал о планах на следующий сезон. Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о росте баскетболиста

Французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал об ожиданиях на предстоящий сезон НБА. По словам центрового, он намерен переплюнуть всех предыдущих игроков, выбранных под общими первыми номерами драфта, а также изучить их опыт.

«Я изучил все данные о прошлых первых драфт-пиках и какое влияние они оказали на лигу. Я пытаюсь быть лучше, чем любой другой парень, который был до меня», — рассказал Вембаньяма.

Тем временем инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст успел поразмышлять на тему роста Виктора, который, согласно официальным данным НБА, составляет 222,25 сантиметра.

Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма

Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Я не преувеличил его рост до 226 см — мне так сказали, хорошо? Сам Виктор заявил, что его рост составляет 221 см. Когда его измерили в футах, он оказался примерно 222,5 см.

По моему мнению, фактический его рост — 226 см — когда он на площадке. Но по какой-то причине Виктор не хочет, чтобы остальные считали, что его рост равен 226 или 223,5 см. Он предпочитает такие цифры: 221 см», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

По поводу роста Виктора Вембаньямы мы уже писали в конце прошлого месяца. В любом случае мы в ожидании очередных изменений официальных данных о баскетболисте. Возможно, перед началом регулярного чемпионата.

Вопрос роста Вембаньямы:
Рост Виктора Вембаньямы — больше не загадка. В НБА назвали официальную цифру
Рост Виктора Вембаньямы — больше не загадка. В НБА назвали официальную цифру

Диалог Марка Стайна и Криса Хэйнса с главным тренером «Лейкерс» Дарвином Хэмом. Симуляции «озёрников» во время плей-офф и отказы от клубов НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал обвинения в сторону его подопечных в симуляциях во время минувшей серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», где сильнее оказался клуб из Лос-Анджелеса.

«Когда кто-то пытается выдать желаемое за действительное, то это больше всего похоже на игру в покер или шахматы. Я никогда не виню судейство», — сказал Хэм в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном и Крисом Хэйнсом.

Дарвин Хэм

Дарвин Хэм

Фото: Ethan Miller/Getty Images

49-летний специалист также высмеял клубы НБА, которые отказались брать его на работу перед назначением на должность главного тренера «озёрников». Во время беседы с инсайдерами было упомянуто 10 команд.

«Да, они чертовски облажались. Взгляните на эти команды — сколько раз там менялись наставники», — добавил Хэм.

Речь идёт о таких клубах, как «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Орландо Мэджик», «Сакраменто Кингз», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта Хоукс».

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