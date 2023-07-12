Кто-нибудь заказывал противостояние «Лейкерс» и «Бостона»? Летняя лига НБА! LIVE

Очень насыщенный игровой день.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 июля, стартует шестой день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах шестого игрового дня примут участие 16 команд.

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:30 мск. Заключительный матч — в 5:00. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.