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Летняя лига в Лас-Вегасе, 13 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Кто-нибудь заказывал противостояние «Лейкерс» и «Бостона»? Летняя лига НБА! LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Противостояние «Лейкерс» и «Бостона»
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Очень насыщенный игровой день.

Сегодня, 12 июля, стартует шестой день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах шестого игрового дня примут участие 16 команд.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:30 мск. Заключительный матч — в 5:00. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
Миллер набрал 26 очков, но в клатче сильнее — «Портленд». Пятый день Летней лиги НБА!
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
12 июля 2023, среда. 23:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 00:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 01:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
13 июля 2023, четверг. 05:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📊 Лидеры Летней лиги
Live Арина Ершова

📊 Лидеры Летней лиги

Через несколько часов в Летней лиге начнутся матчи шестого игрового дня. Некоторые команды и отдельные баскетболисты провели по два матча, некоторые – по три. Чтобы не обделять тех, кто вышел на площадку в трёх встречах, в сегодняшней статистической сводке у них будет отдельная колонка.

Очки:

Два матчаТри матча
Джабари Смит-младший – 35,5Джэйвон Фримэн-Либерти – 21,3
Кейонте Джордж – 29,5Дэвид Дьюк-младший – 18,7
Орландо Робинсон – 25,5Сэм Меррилл – 18,7
Джейден Харди – 24Шэйдон Шарп – 18,7
Тари Исон – 23Брэндон Миллер, Малаки Брэнам – 17,3

Подборы:

Два матчаТри матча
Айзея Джексон – 12,5Джабари Уокер – 9
Джастин Шампани – 11,5Дуоп Рит – 8,7
Джеймс Уайзмен – 11Адама Саного – 8,3
Колин Каслтон – 10,5Брэндон Миллер – 8,3
Мусса Диабате – 10,5Халифа Диоп – 8

Передачи:

Два матчаТри матча
Джей Ди Дэвисон – 10Дайсон Дэниелс – 6,3
Кейонте Джордж – 8,5Кеннеди Чендлер – 5,7
Эндрю Ньюмхард – 7,5Грант Шерфилд – 5,3
Джейсон Престон – 7,5Айзея Мобли ¬– 5
Джейден Айви – 7Джейвон Фримэн-Либерти, Джулиан Шампани – 5

Блоки:

Два матчаТри матча
Виктор Вембаньяма – 4Карло Маткович – 2,3
Ди Джей Уилсон – 3Дайсон Дэниелс – 2
Макс Кристи – 3Биляль Кулибали – 1,7
Тари Исон – 3Дуоп Рит – 1,7
Озар Томпсон – 2,5Джонтей Портер, Кайл Александер, Люк Трэверс – 1,7

Перехваты:

Два матчаТри матча
Джейден Айви – 3,5Кион Эллис – 3,3
Ди Джей Кэртон – 3Дэвид Дьюк-младший – 2,7
Джордан Ашер – 3Нейт Хинтон – 2,3
Кеннет Лофтон-младший – 3Райан Роллинс – 2,3
Ксавьер Мун – 3Адама Саного, Кэм Уитмор, Дэйлен Терри, Дайсон Дэниелс, Джонни Дэвис – 2
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