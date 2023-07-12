Кто-нибудь заказывал противостояние «Лейкерс» и «Бостона»? Летняя лига НБА! LIVE

Сегодня, 12 июля, стартует шестой день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который будет проходить в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В матчах шестого игрового дня примут участие 16 команд.
Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится НБА в каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 22:30 мск. Заключительный матч — в 5:00. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
📊 Лидеры Летней лиги
Через несколько часов в Летней лиге начнутся матчи шестого игрового дня. Некоторые команды и отдельные баскетболисты провели по два матча, некоторые – по три. Чтобы не обделять тех, кто вышел на площадку в трёх встречах, в сегодняшней статистической сводке у них будет отдельная колонка.
Очки:
|Два матча
|Три матча
|Джабари Смит-младший – 35,5
|Джэйвон Фримэн-Либерти – 21,3
|Кейонте Джордж – 29,5
|Дэвид Дьюк-младший – 18,7
|Орландо Робинсон – 25,5
|Сэм Меррилл – 18,7
|Джейден Харди – 24
|Шэйдон Шарп – 18,7
|Тари Исон – 23
|Брэндон Миллер, Малаки Брэнам – 17,3
Подборы:
|Два матча
|Три матча
|Айзея Джексон – 12,5
|Джабари Уокер – 9
|Джастин Шампани – 11,5
|Дуоп Рит – 8,7
|Джеймс Уайзмен – 11
|Адама Саного – 8,3
|Колин Каслтон – 10,5
|Брэндон Миллер – 8,3
|Мусса Диабате – 10,5
|Халифа Диоп – 8
Передачи:
|Два матча
|Три матча
|Джей Ди Дэвисон – 10
|Дайсон Дэниелс – 6,3
|Кейонте Джордж – 8,5
|Кеннеди Чендлер – 5,7
|Эндрю Ньюмхард – 7,5
|Грант Шерфилд – 5,3
|Джейсон Престон – 7,5
|Айзея Мобли ¬– 5
|Джейден Айви – 7
|Джейвон Фримэн-Либерти, Джулиан Шампани – 5
Блоки:
|Два матча
|Три матча
|Виктор Вембаньяма – 4
|Карло Маткович – 2,3
|Ди Джей Уилсон – 3
|Дайсон Дэниелс – 2
|Макс Кристи – 3
|Биляль Кулибали – 1,7
|Тари Исон – 3
|Дуоп Рит – 1,7
|Озар Томпсон – 2,5
|Джонтей Портер, Кайл Александер, Люк Трэверс – 1,7
Перехваты:
|Два матча
|Три матча
|Джейден Айви – 3,5
|Кион Эллис – 3,3
|Ди Джей Кэртон – 3
|Дэвид Дьюк-младший – 2,7
|Джордан Ашер – 3
|Нейт Хинтон – 2,3
|Кеннет Лофтон-младший – 3
|Райан Роллинс – 2,3
|Ксавьер Мун – 3
|Адама Саного, Кэм Уитмор, Дэйлен Терри, Дайсон Дэниелс, Джонни Дэвис – 2
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